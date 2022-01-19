Умерла начальник петербургского гидрометцентра Татьяна Загребина

Начальник «Северо-Западного УГМС» умерла на 64-м году жизни. Фото: meteo.nw.ru

Тяжелую утрату понес коллектив петербургского гидрометцентра. 18 января после непродолжительной болезни умерла начальник учреждения Татьяна Загребина. Ей было всего 63 года.

- 18 января на 64-м году жизни скончалась начальник ФГБУ «Северо-Западное УГМС», кандидат географических наук Татьяна Аркадьевна Загребина. Глубоко скорбим об уходе из жизни нашей коллеги, талантливого руководителя, замечательного и мудрого человека, - сообщает пресс-служба «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Татьяна Загребина родилась в Ижевске. В 1986 году окончила Одесский гидрометеорологический институт. С 2006 года работала в петербургском гидрометцентре. «Северо-Западное УГМС» возглавляла последние два года.

Она активно участвовала в природоохранной деятельности и была членом рабочей группы комиссии по экологии и природопользованию петербургского Заксобрания.

Татьяна Загребина имела почетные знаки за охрану природы, как работник Гидрометслужбы России и «Участник ликвидации последствий ЧС».

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Татьяны Загребиной.