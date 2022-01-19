КГИОП собрал рабочую группу по сохранению советской архитектуры 1950-1980-х годов в Петербурге

Здание ТЮЗа хотят признать культурной ценностью. фото: КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга провел первое заседание рабочей группы, которая будет решать судьбу знаковых образцов советской архитектуры периода 1950-1980-х годов.

- В декабре 2021 года Санкт Петербургский союз архитекторов направил в КГИОП перечень архитектурных объектов, предлагаемых к присвоению охранного статуса, в который вошло 18 зданий, - сообщает пресс-служба КГИОП.

В списке, в частности, есть ТЮЗ, учебный корпус ЛЭТИ на улице Профессора Попова, здание Яхт-клуба на Петровской косе и другие. Отдельные архитекторы ратуют за сохранение Ленинградского дворца молодежи, идущего под снос, другие отмечают важность комплекса «Ленэкспо», территорию которого также хотят застроить.

При этом судьбу терминала Пулково – знаменитых «пяти стаканов» - обсудят отдельно. Также планируется сохранить Финляндский вокзал и другие здания эпохи.

- Это огромный период нашей истории, очень значимые вещи - неизвестный для мира пласт. Главное, что он очень тонкий, и поэтому, потеряв пять – шесть домов, можно потерять целый слой культуры, - заявил архитектор Никита Явейн.