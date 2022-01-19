Циклон «Ида» поднимет температуру в Петербурге на пять градусов выше нормы

Циклон "Ида" принесет в город слякоть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался под влиянием очередного циклона с Атлантики. На этот раз он получил имя «Ида». Благодаря этой «даме», атмосфера в городе окажется насыщена теплыми и влажными воздушными массами, а термометры покажут плюсовую температуру.

- 19 января синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует теплый атмосферный фронт, а затем и теплый сектор североатлантического циклона. Погода будет облачной, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а температурный фон окажется на 4-5 градусов выше климатической нормы, - сообщает в соцсетях метеоролог Михаил Леус.

Днем воздух в Петербурге прогреется до +2…+3 градусов, по Ленинградской области будет -2…+3. Давление снова пойдет вниз и опустится заметно ниже нормы.

В такой ситуации на дорогах будет очень скользко. А еще сильнее гололед станет в четверг, когда вернутся небольшие заморозки.