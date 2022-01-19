Поликлиники Петербурга готовы к вакцинации подростков от коронавируса

Петербург приготовился к вакцинации подростков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге городские поликлиники полностью приготовились к вакцинации подростков от коронавируса. Однако порядок прохождения процедуры еще не утвержден. Об этом 19 января 2022 года рассказал вице-губернатор Олег Эргашев. Также он добавил, что вся вакцинация будет добровольной.

- Вакцинация детей - дело добровольное, конечно. Но дети являются переносчиками. И увеличивается количество госпитализаций среди детей, - отметил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

Так, в Петербурге госпитализировали четырехмесячного ребенка, зараженного коронавирусом. Оказалось, что из-за болезни его легкие были поражены на 20 процентов.

Эргашев добавил, что невакцинированных подростков отстранять от занятий не будут. А вот отстранение от плановой госпитализации при отсутствии вакцинации возможно, если она будет внесена в прививочный календарь.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: