Стоимость школьного питания в Ленобласти выросла на 8% с 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области начиная с 2022 года выросла стоимость школьного питания. Об этом 19 января 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Ленобласть с 2022 года на 8 процентов увеличила стоимость школьного питания для повышения качества детских блюд, - пояснили в областной администрации.

Однако точную цифру, сколько теперь стало стоить питание в школах, в областной администрации не указали.

Напомним, что бесплатным горячим питанием в Ленинградской области обеспечивают учеников с 1 по 4 класс. Также в области большое количество учеников льготных категорий, которые тоже получают бесплатное питание. В том числе детям дают бесплатно молоко - 200 грамм в день.