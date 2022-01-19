Эргашев назвал тревожным колоссальный рост заражений коронавирусом в Петербурге

Эргашев назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге находится на очень сложной стадии. Третий день подряд в Северной столице суточная заражаемость выше 4 тысяч человек. При этом 19 января 2022 года ковид установил новый антирекорд в Северной столице. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев назвал ситуацию тревожной.

- Обычный показатель для Петербурга - 2-2,5 тысяч человек в сутки. Последние три дня наблюдается колоссальный рост заражений, - отметил Эргашев. - Коэффициент распространения инфекции уже больше двух, это тревожная ситуация.

Также вице-губернатор сказал, что рост заражений очень сильно перегружает систему здравоохранения в городе. Из-за этого придется сокращать диспансеризацию и плановую помощь. Исключение - помощь онкологическим больным.

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