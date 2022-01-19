Диспансеризацию и плановую медпомощь сократят в Петербурге из-за перегрузки системы здравоохранения

Плановую медпомощь сократят из-за роста числа заражений ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга намерены сократить оказание плановой медицинской помощи, в том числе госпитализаций, а также ограничить проведение диспансеризации из-за резкого роста числа больных коронавирусом. Это привело к серьезной нагрузке на медиков.

- Из-за перегрузки системы здравоохранения в городе будем сокращать диспансеризацию и плановую помощь. Исключение - помощь онкологическим больным, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев на прошедшей в ТАССе пресс-конференции.

По словам чиновника, резкий рост заболеваемости обусловлен распространением крайне заразного штамма «омикрон». Для госпитализации пациентов будут развернуть еще пять тысяч коек и перепрофилированы несколько медучреждений. В помощь врачам направят студентов.

Отметим, что 19 января установлен новы рекорд по суточной заболеваемости в Петербурге – 4382 случая.

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