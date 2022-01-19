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Происшествия19 января 2022 8:54

Полиция задержала мужчину, три дня избивавшего возлюбленную в запертой квартире в Петербурге

Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали мужчину,избившего до полусмерти свою возлюбленную

В Петербурге задержали мужчину,избившего до полусмерти свою возлюбленную

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в больницу попала женщина, над которой три дня издевался возлюбленный. Ночью 18 января 2022 года бригада скорой помощи госпитализировала 36-летнюю жительницу дома 21/3 по улице Федора Абрамова. У нее было множество травм головы, груди, позвоночника, а также переломаны ребра. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Женщина рассказала, что ее избил сожитель. Тогда полиция приехала в квартиру пострадавшей, где задержала 36-летнего мужчину, - рассказал источник.

Оказалось, что задержанный в течение трех дней избивал свою возлюбленную. При этом, ни одной заявки в полицию или в экстренную службу на протяжении этого времени не поступало.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас он находится пол стражей. Ранее подозреваемый уже был судим.

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