Восьмиклассницу задержали за вооруженное ограбление мужчины в Петербурге

Школьницу задержали в Петербурге за ограбление человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала школьницу за нападение и вооруженное ограбление человека. Днем 18 января 2022 года в полицию обратился мужчина и рассказал, что на его 25-летнего брата было совершено разбойное нападение. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- У дома 31/1 по проспекту Маршала Жукова неизвестные парень с девушкой, вооруженные ножом и пистолетом, залили лицо жертве из перцового баллончика и отобрали мобильный телефон, после чего скрылись, - рассказал источник.

В тот же день полиция задержала 15-летнюю ученицу восьмого класса школы. Именно она подозревается в нападении. Также сейчас полиция разыскивает ее сообщника, молодого человека, который в момент нападения был одет в красную куртку, клетчатые штаны и желтую шапку.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело.