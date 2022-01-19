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Происшествия19 января 2022 9:13

Прокуратура начала проверку после госпитализации школьницы с разрывом почки в Петербурге

Травму девочка получила от удара стулом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Прокуратура Петербурга проверяет инцидент с разрывом почки у ученицы в школе Приморского района

Прокуратура Петербурга проверяет инцидент с разрывом почки у ученицы в школе Приморского района

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку после того, как в одной из школ Приморского района госпитализировали девочку с разрывом почки. Насколько известно, это произошло из-за того, что школьницу ударили стулом. Об этом в ведомстве рассказали 19 января 2022 года.

- Прокуратура Приморского района организовала проверку по факту травмирования учащейся средней общеобразовательной школы, расположенной на территории района. Ведомство проверяет исполнение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и обеспечении их безопасного пребывания в школьном образовательном учреждении, - пояснили в прокуратуре.

Инцидент произошел днем 18 января. Пятиклассницу ударила стулом одноклассница. От этого у девочки произошел разрыв почки. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице.

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