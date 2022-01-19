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Политика19 января 2022 9:15

ЗакС Петербурга утвердил Ирину Артюхову членом Горизбиркома с правом решающего голоса

Ранее ее кандидатуру предложила Центральная избирательная комиссия России
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Ирину Артюхову утвердили в состав Горизбиркома. Фото: op78.ru

Ирину Артюхову утвердили в состав Горизбиркома. Фото: op78.ru

Депутаты петербургского Заксобрания утвердили новым членом Городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Ирину Артюхову. Ранее ее предложил на место ушедшей в отставку Марины Ждановой Центризбирком России.

- «За» Артюхову проголосовали 36 депутатов, шестеро воздержались, шестеро высказались против, - пишут «Невские новости».

Сама Ирина Артюхова на утверждение не пришла по причине болезни. Напомним, что на данный момент она занимает должность главы аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга, а также Заместителем директора АНО «Служба спасения» – руководителем направления социальных проектов.

Ее выдвижение Центризбирком объяснил желанием полностью обновить состав руководства Горизбиркома Петербурга, к которому накопилось множество претензий.

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