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Происшествия19 января 2022 9:45

Житель Петербурга пять лет насиловал дочь своей жены

Подозреваемого задержала полиция
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржца задержали по подозрению в многолетнем насилии над ребенком

Петербуржца задержали по подозрению в многолетнем насилии над ребенком

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что на протяжении пяти лет насиловал дочь своей жены. Вечером 18 января 2022 года в экстренную службу позвонила 16-летняя девочка, которая рассказала, что муж ее матери ходит по дому, скандалит и пытается ее ударить. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На место приехал наряд полиции и задержал 38-летнего мужчину, - рассказал источник.

В тот же день в полицию с заявлением обратилась мать девочки. Она рассказала, что на протяжении пяти лет ее муж совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Получается, что на момент начала насилия девочке было всего 11 лет.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Проводится проверка.

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