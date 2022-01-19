Житель Петербурга пять лет насиловал дочь своей жены

Петербуржца задержали по подозрению в многолетнем насилии над ребенком Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что на протяжении пяти лет насиловал дочь своей жены. Вечером 18 января 2022 года в экстренную службу позвонила 16-летняя девочка, которая рассказала, что муж ее матери ходит по дому, скандалит и пытается ее ударить. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На место приехал наряд полиции и задержал 38-летнего мужчину, - рассказал источник.

В тот же день в полицию с заявлением обратилась мать девочки. Она рассказала, что на протяжении пяти лет ее муж совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Получается, что на момент начала насилия девочке было всего 11 лет.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Проводится проверка.