Видео попытки взрыва банкомата студенткой опубликовала полиция

Полиция задержала 21-летнюю студентку за попытку ограбления банка. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция показала видео попытки ограбления отделения банка в Вырице. Где в ночь на 18 января студентка юридической академии попыталась газом взорвать банкомат. Внутри аппарата лежало больше трех миллионов рублей, но они девушке не достались.

- Девушка пыталась вскрыть банкомат. Для этого были использованы газовый баллон и подводящие пластиковые трубки. Злоумышленницу спугнула охрана. Ничего не похитив, она скрылась с места преступления, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Личность подозреваемой установили по камерам наблюдения. Через несколько часов девушку задержали в ее квартире в Купчино. При обыске полиция изъяла набор ножей, отмычек и прочие инструменты.

В отношении 21-летней студентки возбуждено дело о попытке кражи в особо крупных размерах. Ей грозит серьезный тюремный срок.