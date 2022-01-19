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Здоровье19 января 2022 9:57

Более 430 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

На амбулаторном лечении находятся более 29 тысяч пациентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Рост госпитализаций больных коронавирусом произошел в Петербурге

Рост госпитализаций больных коронавирусом произошел в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова наблюдается рост количества госпитализаций больных коронавирусом. По данным городской администрации на 19 января 2022 года за последние сутки в больницах оказались более 430 человек. Днем ранее госпитализаций было в полтора раза меньше.

- За сутки в Петербурге госпитализировали 431 человек с коронавирусом и пневмониями, еще 403 были выписаны, - рассказали в Смольном.

Также в тяжелом состоянии в реанимациях остаются 589 пациентов, еще 351 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сейчас в Петербурге 18 больниц оказывают помощь зараженным. В них развернуто 8 тысяч коек, из которых занято 5,6 тысяч мест. Во временном госпитале в "Ленэкспо" находятся 151 человек, еще 406 в пансионате "Заря". На стационарном лечении на данный момент уже более 29,8 тысяч зараженных.

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