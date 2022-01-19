«Организатор перевозок» заплатит 7,5 млн рублей за активацию проездных «Подорожник» в Петербурге

Аукцион по услугам активации "Подорожника" прошел без снижения цены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский аукционный дом подвел итоги торгов на оказание услуг по активации проездных билетов в Петербурге. Заказчиком выступило государственное учреждение «Организатор перевозок», которое было готово заплатить почти 7,5 миллионов рублей.

- Оказание услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению по активации ресурса проездного билета в устройствах активации для нужд СПб ГКУ «Организатор перевозок» в 2022 году, - говорится в заявке, размещенной на сайте Госзакупок.

До участия в торгах были допущены два претендента, которые могли предлагать наилучшую цену от начальной, снижая ее по своему усмотрению. Однако и ООО «Системы телефонных электронных карт» и ООО «Бортовые системы» не снизили цену ни на рубль.

В итоге победителем аукциона с ценой контракта в 7 457 417 рублей 20 копеек стало первое ООО.