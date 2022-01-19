Следственный комитет начал проверку после госпитализации школьницы с разрывом почки в Петербурге

СК Петербурга начал проверку после госпитализации школьницы с разрывом почки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге следственный комитет начал проверку в связи с травмированием 12-летней девочки в одной из школ Приморского района. 18 января 2022 года школьницу госпитализировали в больницу с разрывом почки.

- Установлено, что в одной из школ, расположенной в Приморском районе, 17 января 2021 года девочка во время игры с одноклассницей упала со стула. На следующий день, в связи с ухудшением состоянии здоровья она была госпитализирована в детскую больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь, - рассказали в комитете.

Сейчас пятиклассница находится в тяжелом состоянии. Также сообщается, что девочка не сама упала, а ее ударили стулом по спине, из-за чего она и получила травму.

На данный момент следственный комитете проводит проверку. Делом также занялась прокуратура города.