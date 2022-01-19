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Происшествия19 января 2022 10:35

Полиция разыскивает мужчину в овальных очках за развращение 10-летней девочки в Петербурге

Неизвестный напал на ребенка на улице в Калининском районе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге полиция разыскивает мужчину за развращение ребенка

В Петербурге полиция разыскивает мужчину за развращение ребенка

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который напал на 10-летнюю девочку на улице и совершил развратные действия. Утром 18 января 2022 года в управление МВД по Калининскому району обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала о произошедшем с ее дочерью. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- По словам женщины, в седьмом часу вечера 17 января у дома 29, корпус 7, по проспекту Культуры неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее дочери, ученицы четвертого класса, - рассказал источник.

Девочка рассказала, что мужчина был пожилым, ростом около 175 сантиметров, одет в черную, короткую зимнюю куртку, черные спортивные штаны и черную шапку. Также у него были очки овальной формы. Других примет ребенок не запомнил.

Сейчас полиция проводит проверку и ищет подозреваемого.

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