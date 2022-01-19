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Происшествия19 января 2022 10:52

Обглоданный труп человека обнаружили в доме в Ленобласти

Следователи устанавливают личность умершего и причину смерти
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Объеденный животными труп человека нашли в доме в Ленобласти

Объеденный животными труп человека нашли в доме в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одном из частных домов в Ленинградской области был обнаружен обглоданный труп человека. Днем 18 января 2022 года в экстренную службу позвонил мужчина и рассказал, что в заброшенном доме на Ленинградском шоссе в городе Любань нашел тело. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- На место прибыла полиция. В указанном доме правоохранители обнаружили частично объеденный животными скелетированный труп неустановленного человека, предположительно мужского пола, - рассказал источник.

Из-за того, что труп был сильно изувечен, определить возраст умершего визуально невозможно. Тело было направлено в морг для установления причины смерти.

Также в доме был обнаружен шприц с жидкостью внутри, нож, молоток и след от обуви. Сейчас следователи проводят проверку.

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