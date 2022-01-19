Суд Петербурга оставил на свободе мать погибшей восьмимесячной девочки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Красногвардейский районный суд оставил на свободе мать восьмимесячной девочки, погибшей по вине женщины. Заседание состоялось 19 января 2022 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- По мнению следствия, находясь в квартире дома по проспекту Энергетиков женщина уронила свою дочь. Девочка упала на пол и ударилась головой, - рассказали в пресс-службе.

После этого женщина не стала обращаться за медицинской помощью. В итоге 16 января малышка скончалась от тупой травмы головы с формированием хронических субдуральных гематом, нарушением ликворооттока и развитием легочно-сердечной недостаточности.

Женщину задержали и предъявили объявление в причинении смерти по неосторожности. Суд запретил ей покидать квартиру после шести вечера, посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и другими способами связи, а также общаться с лицами, проходящими по делу потерпевшими, свидетелями.