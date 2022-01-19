Сошедший с рельсов трамвай собрал пробку на Светлановской площади

Трамвай сошел с рельсов и собрал пробку. Фото: vk.com/spb_today

Неудачный маневр трамвая собрал большую пробку на Светлановской площади и подъездах к ней. Поворачивавший направо вагон 47 маршрута сошел с рельсов и перегородил проезд по проспекту Энгельса.

- На перекрёстке Светлановской площади трамвай сошел с рельсов. Пробка во всех направлениях, - пишут водители в паблике ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, машины собрались в затор на само й площади, подъезде к ней по проспекту Испытателей со стороны метро «Пионерская», а также на 2-м Муринском и Светлановском проспектах.

Стоит и участок проспекта Энгельса в сторону Большого Сампсониевского, но по причине уже второго ДТП на углу с улицей Перфильева.

Но если судить в целом, то ситуация по городу спокойная. Пробки оцениваются на четыре балла из десяти. Отдельные проблемы есть в центре, на Обводном канале, у Московского вокзала и на правом берегу.