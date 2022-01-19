Бельский предложил жителям Петербурга венчаться в храме парламента

Александр Бельский надеется, что петербуржцы будут венчаться в парламентском храме Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский надеется, что вскоре парламент наполнится не только депутатами, но и простыми жителями. В планах, чтобы после коронавируса Мариинский дворец стал максимально открытым. Об этом этом в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM рассказал глава парламента.

- Я считаю, что парламент должен быт народным. Это дискуссионная площадка для всех. Мы будет пускать горожан на заседания, как только это позволит пандемия, - пояснил Бельский.

Также от отметил, что в ЗакСе будут разрешены свадебные фотосессии, а домовая церковь парламента будет пускать молодоженов, которые хотят обвенчаться.

В целом ЗакС Петербурга стал более открытым. Как пояснил Бельский, это произошло за счет введения поименного голосования депутатов.