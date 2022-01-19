Фельдшер скорой помощи насмерть сбила человека в Петербурге

Пешеход погиб на Бухарестской улице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Фрунзенского района устанавливает обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб пожилой мужчина. ДТП произошло 18 января на Бухарестской улице, а за рулем иномарки, сбившей человека, сидела фельдшер скорой помощи.

- Женщина 1980 года рождения, фельдшер на станции Скорой помощи, управляя личным автомобилем «Рено Каптюр», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на неизвестного мужчину, на вид 70-75 лет, - сообщает источник «КП-Петербург».

От полученных травм пешеход погиб на месте.

Сейчас дознаватели ГИБДД выясняют, на какой сигнал светофора мужчина переходил дорогу. От этого будет зависеть и степень вины водителя. Автомобиль женщины видеорегистратором не оборудован, уличных камер наблюдения на месте ДТП нет.