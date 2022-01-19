Виртуальный симулятор свадеб появится в Петербурге

В Петербурге появится интернет-симулятор свадеб Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются создать виртуальный симулятор свадеб. Как пишет 19 января 2022 года издание "Мойка78" со ссылкой на почетного президента Всемирной ассоциации выставочной индустрии, с помощью программы пары со всех уголков мира смогут опробовать бракосочетание в Северной столице.

- Организация планирует создать виртуальную свадебную платформу, которая позволит каждой желающей паре, независимо от места, где они живут, организовать пробную версию женитьбы, - пишет издание.

Однако разработка такой системы требует длительного времени, а также больших финансовых вложений, по примерной оценке около 1 миллиона рублей. Тем не менее, запуск платформы запланирован в ближайшие несколько месяцев.