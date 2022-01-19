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Общество19 января 2022 13:25

Огромные очереди выстроились в дворец бракосочетания на Английской набережной в Петербурге

Влюбленные пары стоят часами, чтобы занять красивую дату для свадьбы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Влюбленные пары "штурмуют" дворец бракосочетания на Английской набережной в Петербурге / Фото: Дмитрий Сермяжко

Влюбленные пары "штурмуют" дворец бракосочетания на Английской набережной в Петербурге / Фото: Дмитрий Сермяжко

В среду, 19 января 2022 года, ЗАГСы Санкт-Петербурга начали принимать заявления на регистрации брака в июне. Поэтому уже с ночи у дверей дворца бракосочетания на Английской влюбленные пары начали занимать очередь, чтобы успеть заполучить красивую дату для свадьбы. В итоге к утру там образовалась толпа людей.

- У меня клиенты в прошлом году простояли с 12 ночи до 10 утра в очереди, а на входе в загс у них заработали "Госуслуги", они зарегистрировались и пошли домой, - рассказал в социальных сетях один из петербуржцев.

Другие горожане вспоминают, что и сами стояли как-то всю ночь, чтобы получить желаемую дату для свадьбы.

У дверей дворца бракосочетания собрались десятки пар. Несмотря на долгое ожидание и холод, все улыбались и радовались, когда кому-то удавалось получить желаемое.