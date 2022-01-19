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Общество19 января 2022 13:36

У метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Парнас" в 2022 году благоустроят территории

Работы будут проходить в рамках проекта "Твой бюджет"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Территории у станций метро «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас» благоустроят в 2022 году

Территории у станций метро «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас» благоустроят в 2022 году

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в 2022 году собираются благоустроить территории возле станций метро синей ветки "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Парнас". Работы будут проходить в рамках проекта "Твой бюджет" по предложениям горожан. Об этом в Смольном рассказали 19 января.

- У станций метро появятся современные общественные пространства с прогулочными аллеями и зонами отдыха. Это будут комфортные места для отдыха. Они станут точками притяжения жителей, - отметил губернатор Александр Беглов.

Возле вестибюлей появятся скамейки, велопарковки, клумбы с цветами и урны. Также возле станций "Проспект Просвещения" и "Парнас" будут установлены арт-объекты.

Напомним, что в минувшем году в рамках проекта "Твой бюджет" появилось свыше 40 общественных мест по инициативе петербуржцев. Среди них - "Бестужевский сад" на Суздальских озерах, парк "Зима-лето" и "Осенний марафон" на Новосмоленской набережной.