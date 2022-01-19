Метро в Кудрово начнут строить в 2023 году

Строительство метро в Кудрово начнется в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Станцию метро и электродепо "Правобережное" в Кудрово начнут строить в 2023 году. Об этом 19 января 2022 года заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совместном заседании правительств Северной столицы и Ленинградской области в Смольном.

- Александр Беглов сообщил, что город готов приступить к стройке станции метро и электродепо "Правобережное" в Кудрово в 2023 году, - рассказали в администрации 47-го региона.

Также в этом году Ленинградской области приступит к двум важным дорожным стройкам, которые пройдут на границах области и города. Это новый выезд из Кудрово на Мурманское шоссе и расширение Колтушского шоссе на участке от Суоранды до Колтушей.

Кроме того, Петербург и область объединят силы для строительства Широтной скоростной магистрали.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: