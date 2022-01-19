Строгие коронавирусные правила ввели в школах Петербурга

Образовательные учреждения Санкт-Петербурга обязали строго соблюдать меры санитарно- эпидемиологической безопасности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школы Санкт-Петербурга обязали строго соблюдать санитарные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Такое решение 19 января 2022 года приняли вице-губернатор Ирина Потехина и главный санитарный врач города Наталья Башкетова.

- На ближайший месяц в образовательных организациях — мобилизация. Нам необходимо не только не обрушить систему образования, но и спасти семьи, чтобы дети не принесли вирус домой. Потом будет понятно, увидим мы вертикальный взлёт заболеваемости или всё-таки переживём "омикрон" также, как переживали все другие волны, - отметила Потехина.

Теперь во всех школах детей и учителей будут проверять на входе на наличие признаков простуды, а также наличие маски. Вход в школу будет распределен по времени, чтобы дети меньше пересекались. Отменили общие внешкольные мероприятия. А также классные руководители смогут принимать решение об уходе на карантин, даже если заболел лишь один ребенок.

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