Петербург и Ленобласть объединят усилия для строительства Широтной скоростной магистрали

Петербург и Ленобласть объединятся для строительства Широтной магистрали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санкт-Петербург и Ленинградская область собираются синхронизировать усилия для строительства Широтной скоростной магистрали. Речь идет о работе над пятым и шестым этапами, которые подразумевают подключение дороги к Мурманскому и Колтушскому шоссе. Эту тему 19 января 2022 года главы города и области обсудили на совместном заседании в Смольном.

- Для нас главное, что логичным продолжением ШМСД будет подъезд ко Всеволожску от Колтушского шоссе. Эта дорога даст новый выезд из Всеволожского района, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Также Дрозденко добавил, что область уже зарезервировала участки под стройку скоростной магистрали на своей территории.

Напомним, что Ленобласти также начнет строить новый выезд из Кудрово на Мурманское шоссе и расширение Колтушского шоссе на участке от Суоранды до Колтушей.

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