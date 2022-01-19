Новые мусоровозы направили в Петербург для уборки города

Новые мусоровозы направлены на улицы Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге увеличили количество техники для своевременного вывоза мусора. Так, 26 новых мусоровозов 19 января 2022 года пополнили транспортный парк Невского экологического оператора. Еще 30 машин прибудут в город в феврале. Об этом сообщили в Смольном.

- Мы находимся на прямой связи с горожанами - сообщения поступают к нам через различные каналы: из социальных сетей, цифровых сервисов, районных администраций. Все они оперативно передаются для отработки региональному оператору, - подчеркнул председатель Комитета по природопользованию Александр Герман.

Невский экологический оператор, который теперь ответственный за вывоз мусора в Петербурге, должен оперативно реагировать на жалобы горожан, а также исключить появление проблемных локаций в течение недели и наладить своевременный вывоз на каждой контейнерной площадке к концу месяца.

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