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Общество19 января 2022 14:34

Новые мусоровозы направили в Петербург для уборки города

Оператору поручили наладить работу до конца месяца
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Новые мусоровозы направлены на улицы Петербурга

Новые мусоровозы направлены на улицы Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге увеличили количество техники для своевременного вывоза мусора. Так, 26 новых мусоровозов 19 января 2022 года пополнили транспортный парк Невского экологического оператора. Еще 30 машин прибудут в город в феврале. Об этом сообщили в Смольном.

- Мы находимся на прямой связи с горожанами - сообщения поступают к нам через различные каналы: из социальных сетей, цифровых сервисов, районных администраций. Все они оперативно передаются для отработки региональному оператору, - подчеркнул председатель Комитета по природопользованию Александр Герман.

Невский экологический оператор, который теперь ответственный за вывоз мусора в Петербурге, должен оперативно реагировать на жалобы горожан, а также исключить появление проблемных локаций в течение недели и наладить своевременный вывоз на каждой контейнерной площадке к концу месяца.

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