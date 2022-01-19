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Общество19 января 2022 14:41

Школам Петербурга рекомендовали переводить классы на удаленку, даже если заболел один человек

Образовательным учреждениям поручили строго соблюдать санитарные правила
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Школам Петербурга рекомендовали переводить классы на дистант, если заболел даже один человек

Школам Петербурга рекомендовали переводить классы на дистант, если заболел даже один человек

Фото: Олег ЗОЛОТО

В школах Санкт-Петербурга вскоре могут начаться массовые карантины. Главный санитарный врач города Наталья Башкетова рекомендовала руководителям образовательных организаций отправлять целый класс на дистанционное обучение, даже если в коллективе заболел только один человек. Об этом 19 января 2022 года рассказали в Смольном.

- На ближайший месяц в образовательных организациях — мобилизация. Нам необходимо не только не обрушить систему образования, но и спасти семьи, чтобы дети не принесли вирус домой, - отметила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Решение о карантине всего класса - необходимая мера, пояснили в Смольном, так как новый штамм коронавируса "омикрон" очень быстро распространяется, а его инкубационный период всего 2-3 дня.

Также школах города поручили строго соблюдать санитарные правила, в частности разделить входы, а также отменить общие мероприятия.

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