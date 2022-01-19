Сергей Мителев покинет пост директора "Ленсвета" в Петербурге

Сергей Мителёв покидает пост директора «Ленсвета» в связи с переходом на другую работу / Фото: Ленсвет

В Санкт-Петербурге директор "Ленсвета" Сергей Мителев покидает свой пост. Это связано с его переходом на новую работу. Начиная с 21 января 2022 года исполнять обязанности главы предприятия будет заместитель директора – главный инженер Сергей Алексеев. Об этом сообщили в Смольном.

- За годы его работы в "Ленсвете" в наружном освещении города произошли значительные изменения, налажена устойчивая системная работа, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сергей Мителев был главой "Ленсвета" с декабря 2006 года. За последние годы предприятие провело масштабную работу в Петербурге о замене натриевых светильников на более экономичные и энергоэффективные светодиодные.

Предприятие является одним из старейших в Петербурге. В его ведомстве городское освещение не только улиц, но и архитектурно-декоративная подсветка достопримечательностей.