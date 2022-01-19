Дети стали чаще болеть коронавирусом в Петербурге

В Петербурге дети чаще стали болеть коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая волна коронавируса накрывает Санкт-Петербург. Причем, болеют не только взрослые, значительно чаще стали болеть дети. Об этом 19 января 2022 года в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM рассказала Светлана Светлана Баннова, заведующая отделением для детей, больных COVID-19 Первого государственного педиатрического университета.

- Да, дети стали чаще болеть. За счет этого и увеличилась частота госпитализаций, - отметила Баннова.

Эксперт пояснила, что рост заболеваний коронавируса среди детей связан с сезонным периодом. Осенью и зимой иммунный статус у детей ослабевает, в связи с чем они становятся более подвержены респираторным инфекциям.

Кроме того, эксперты отмечают, что новый штамм "омикрон" более инфекционный. Это значит, что один носитель болезни может заразить значительно больше людей, чем предшествующие штаммы коронавируса.