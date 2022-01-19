Омикрон "захватит" Петербург к концу января

Омикрон может "захватить" Петербург к концу января Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый штамм коронавируса "омикрон" очень быстро стал распространяться в Санкт-Петербурге. Оказалось, что этот вид более инфекционный, то есть один носитель может заразить в 2-3 раза больше человек, чем предыдущие штаммы. Таким образом, "омикрон" может "захватить" Северную столицу к концу января. Об этом 19 января 2022 года в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM рассказал заместитель заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

- Если исходить из предположения, что "омикрон" в два раза заразнее чем "дельта", то он захватит город к концу месяца, - отметил Дедков.

При этом, как поясняет специалист, "омикрон" протекает менее выражено. Тем не менее, из-за того, что он более заразный, есть угроза того, чтобы система здравоохранения может быть перегружена. Поэтому горожанам следует быть более острожными и строго соблюдать противоэпидемиологические меры.