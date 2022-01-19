Уровень госпитализации детей с коронавирусом в Петербурге подскочил в два раза после новогодних каникул Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в два раза выросло количество госпитализаций детей, зараженных коронавирусом. Об этом 19 января 2022 года в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM рассказала Светлана Светлана Баннова, заведующая отделением для детей, больных COVID-19 Первого государственного педиатрического университета.

- Количество госпитализаций выросло в два раза. И это произошло как раз после новогодних каникул, - отметила Баннова.

Чаще всего в больницах оказываются дети в возрасте от восьми до 13 лет. Причем, как пояснила специалист, это связано с общей настороженностью. Детей госпитализируют для того, чтобы лучше обследовать и исключить опасность тяжелого течения болезни.

Также Баннова добавила, что в Петербурге обязательно госпитализируют детей, у которых есть другие сопутствующие, тяжелые патологии, дети раннего возраста, а также те, кто содержатся в соцучреждениях.