Губернаторы Петербурга и Ленобласти обсудили новые дороги и метро в Кудрово

В Смольном состоялось совместное заседание правительств Петербурга и Ленобласти. Фото: Смольный

В Смольном встретились губернаторы Петербурга и Ленобласти на совместном заседании правительств. Александр Беглов и Александр Дрозденко обсудили будущие новые дороги и строительство метро в Кудрово. На подземку город уже готов выделить 37,75 млрд рублей, но только при условии, если идея получит поддержку из федерального бюджета. Стороны затронули и возведение Витебской развязки, куда вложат немало инвестиций.

- Первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) уже идет. Общий объем инвестиций в создание Витебской развязки составляет порядка 39 млрд рублей, 10 млрд из которых профинансируют за счет средств федерального бюджета, - напомнили в Смольном.

Александр Беглов предложил коллегам из Ленобласти начать разрабатывать проект по возведению пятого и шестого этапов ШМСД. Кроме этого регионы продолжают совместные работы по созданию электродепо «Правобережное» на территории области.

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