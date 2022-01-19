В Ленобласти семейную пару покусали подростки

К моменту прибытия полиции он уже был улажен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 января в полицию Ленобласти поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что на него с женой напали подростки. Мирное времяпрепровождение на базе отдыха закончилось для пары побоями.

- На заявителя и его супругу напали два парня и одна девушка, на вид им от 17 до 19 лет. В результате, на теле заявителя остались укусы. Также ему успели расцарапать лицо, - сообщил источник "КП-Петербург".

Причина конфликта неизвестна. К моменту прибытия полиции он уже был улажен. Все разошлись дальше наслаждаться отдыхом, даже не написав заявление.