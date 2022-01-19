Жительница Ленобласти пырнула ножом своего мужа и сама вызвала скорую

Мужчина также пояснил, что супруга ударила его случайно во время готовки, и претензий к ней он не имеет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 января в экстренные службы Ленинградской области обратилась 43-летняя женщина. Жительница села Шум Калининского района сообщила, что у ее 40-летнего мужа ножевое ранение. Кто на него напал женщина, якобы, даже не догадывалась.

- Позже выяснилось, что ножевое ранение мужчине нанесла его супруга, которая после этого сама вызвала скорую. В тяжелом состоянии ее мужа доставили в Шлиссельбургскую больницу и направили в операционное отделение, - сообщил источник "КП-Петербург".

После того, как мужчина пришел в сознание, он написал заявление с просьбой не проводить проверку по факту получения им телесных повреждений. Он также пояснил, что супруга ударила его случайно во время готовки, и претензий к ней он не имеет.