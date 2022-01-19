Жители Петербурга смогут вернуть деньги за плохой вывоз мусора в январе

Петербуржцам рассказали, как вернуть деньги за некачественный вывоз мусора. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям Петербурга разрешат вернуть деньги за некачественную уборку мусора в январе. В Смольном признают провал старта мусорной реформы. По словам советника главы комитета по тарифам Ирины Бугославской, пострадавший потребитель должен будет доказать, что подрядчик не выполнил свою работу. Формально, если отходы не вывозят в течение трех дней, это уже является нарушением.

- Необходимо составить акт и на его основе потребовать возврат, - отметила Ирина Бугославская.

Информация о том, кто ответственен за уборку мусора, находится на платежных квитанциях. Свалку следует фотографировать на протяжении нескольких дней, чтобы были веские доказательства для пересчета платы.

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