В Петербурге раздают породистых больных собак из-за миллионного долга

Животным нужна передержка и лечение. Фото: https://vk.com/spb_helpminidog

В Петербурге волонтеры вынуждены раздать породистых собак, которые находятся у них на лечении. Десятки животных, которые вызволили сотрудники фонда "ХелпДогМини" из разных сложных ситуаций, находятся на реабилитации в клиниках. Но за пару месяцев у волонтеров скопился миллионный долг перед ветеринарами. Сейчас необходимо найти передержки для питомцев, а также деньги.

- Со вчерашнего дня наших подопечных больше не принимают в долг. Не просто так всё это время мы били тревогу… жаль, что так мало народу нас слышит. Я не знаю, куда просто идти с собаками, которым нужна помощь прямо сейчас. Лично у меня на руках сейчас Самара (кличка пса – прим ред.), которой нужно откачивать жидкость… ещё вчера надо было… но мы не можем. Нас не принимают. И таких собак с десяток, - кричат о помощи волонтеры.

Напомним, волонтеры благотворительного фонда "ХелпДогМини" специализируются на миниатюрных породистых собаках. Только в декабре они забрали из двух неблагополучных квартир в центре Петербурга десяток измученных собак.

Помочь животным можно по ссылке.