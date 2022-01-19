Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья19 января 2022 17:33

В Петербурге раздают породистых больных собак из-за миллионного долга

Волонтеры не могут оплатить лечение спасенным питомцам
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Животным нужна передержка и лечение. Фото: https://vk.com/spb_helpminidog

Животным нужна передержка и лечение. Фото: https://vk.com/spb_helpminidog

В Петербурге волонтеры вынуждены раздать породистых собак, которые находятся у них на лечении. Десятки животных, которые вызволили сотрудники фонда "ХелпДогМини" из разных сложных ситуаций, находятся на реабилитации в клиниках. Но за пару месяцев у волонтеров скопился миллионный долг перед ветеринарами. Сейчас необходимо найти передержки для питомцев, а также деньги.

- Со вчерашнего дня наших подопечных больше не принимают в долг. Не просто так всё это время мы били тревогу… жаль, что так мало народу нас слышит. Я не знаю, куда просто идти с собаками, которым нужна помощь прямо сейчас. Лично у меня на руках сейчас Самара (кличка пса – прим ред.), которой нужно откачивать жидкость… ещё вчера надо было… но мы не можем. Нас не принимают. И таких собак с десяток, - кричат о помощи волонтеры.

Напомним, волонтеры благотворительного фонда "ХелпДогМини" специализируются на миниатюрных породистых собаках. Только в декабре они забрали из двух неблагополучных квартир в центре Петербурга десяток измученных собак.

Помочь животным можно по ссылке.