Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего митрополита Петербурга Владимира. Фото: mitropolia.spb.ru

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего митрополита Петербурга Владимира. Напомним, экс-глава городской епархии скончался 19 января на 93-м году жизни. В последние месяцы бывший митрополит болел. Как пишет градоначальник нынешнему митрополиту Варсонофию, Северная столица понесла тяжелую утрату. Ранее Владимира удостоили звания почетного гражданина Петербурга – за заслуги перед городом.

- Возглавляя на протяжении 18 лет городскую митрополию, он направлял все свои силы на то, чтобы возродить духовную жизнь в Петербурге во всей ее полноте. Благодаря интеллигентности, доброжелательности, энергии ему удавалось находить взаимопонимание с представителями власти, общественных и благотворительных организаций, учеными и служителями других конфессий, - отмечает губернатор, его слова цитируют в пресс-службе Смольного.

Добавим, что о богатой биографии почившего митрополита «Комсомолка» рассказывала в отдельной заметке.