Семак остался доволен победой «Зенита» в первом матче 2022 года

Сергей Семак похвалил "Зенит" за первую победу в 2022 году. Фото: ФК "Зенит"

Сергей Семак остался доволен разгромной победой «Зенита» в первом товарищеском матче в 2022 году. Напомним, команда базируется в Дубае и проводит начальный тренировочный сбор, направленный на улучшение функционального состояния футболистов. Как отметил главный тренер зенитовцев в интервью пресс-службе клуба, главное, что обошлось без травм, а новички попробовали себя в деле.

- Мы посмотрели, как действуют игроки на тех или иных позициях. Какие-то моменты мы, конечно, хотели посмотреть, но, учитывая отсутствие большой группы игроков, вряд ли что-то можно наигрывать или говорить о каком-то взаимодействии, - уточнил Семак.

Добавим, что с основой команды пока не тренируются травмированные Малком, Вендел и Азмун. Есть парочка заболевших игроков. К слову, Дзюба вышел на поле в старте. А новичок, забивной нападающий Иван Сергеев, пока еще не дебютировал за «Зенит».