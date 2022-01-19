Жители Петербурга возмутились из-за QR-кодов для допуска на «Лыжные стрелы»

Для "Лыжных стрел" в Петербурге потребуют QR-код. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга возмутились из-за требования предъявить QR-код при получении билета на «Лыжные стрелы». Об этом любителям спорта сообщили в группе организатора «спортивных перевозок» во «Вконтакте». Напомним, бесплатные электрички для лыжников стартуют в воскресенье, 23 января. Билеты на них выдают, как и ранее, в районных администрациях. Раньше необходимо было предъявить только прописку. Теперь же сотрудникам администрации нужно показать и QR-код.

Ответ организаторов. Может быть, он ошибочный. Фото: vk.com/strelaspb

Любители зимнего спорта логично возмущаются в комментариях, ведь ехать кататься на лыжах придется в Токсово, а это Ленобласть, где «иммунный документ» не нужен. Недовольные люди добавляют, что QR-код не нужен и в городском транспорте, таких распоряжений от властей и Роспотребнадзора попросту не было.

- А разве в городском постановлении №121 есть запрет на посещение госучреждений? Без кода? – использует третий аргумент одна из подписчиц «Лыжных стрел» во «Вконтакте».

Организатор перевозок пока не ответил ни на вопросы горожан, ни на запрос «Комсомолки».

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