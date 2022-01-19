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Общество19 января 2022 19:06

Комитет по спорту Петербурга объяснил требование QR-кодов для «Лыжных стрел»

По словам главы комспорта Антона Шантыря, причина в том, что мероприятие массовое
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга объяснили требование QR-кода для "Лыжных стрел".

Власти Петербурга объяснили требование QR-кода для "Лыжных стрел".

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном объяснили, почему для получения билетов на «Лыжные стрелы» необходимо предъявить QR-код. Ранее горожане выразили недовольство из-за ограничения. Организатору перевозок возразили, что в транспорте «иммунный документ» не требуется, да и само мероприятие проводят в Ленобласти, где ковидных запретов гораздо меньше, а эпидситуация – лучше.

«Комсомолка» связалась с главой городского комитета по спорту Антоном Шантырем. Чиновник лаконично объяснил, почему власти ввели QR-код для спортсменов и любителей прогулочного отдыха на свежем воздухе.

- Массовое физкультурное мероприятие! Поэтому QR код обязателен. Давайте беречь друг друга! – попросил Антон Шантырь.

Добавим, что первая «лыжная» электричка в Петербурге стартует утром 23 января.

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