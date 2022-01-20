Большинство родителей из Петербурга отказываются от вакцинации детей

В Петербурге большинство родителей избегают вакцинации для детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Большинство родителей из Петербурга со скепсисом относятся к идее вакцинировать своих детей. Об этом рассказала Светлана Баннова, завотделением по лечению пациентов с COVID-19 в СПбГПМУ. Эксперт побывала на радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM и сообщила о случаях смертей городских детей от коронавируса.

- Большинство родителей категорически отказываются от вакцинации детей от разных инфекций, не только от коронавируса. В таком случае болезни просто вернутся. Среди детского населения есть летальные случаи, смерти от коронавируса. И в Петербурге тоже, единичные случаи. Если бы ребенка вакцинировали, то этого летального случая могло бы и не быть из-за защиты, – говорит Светлана Баннова.

По словам Владимира Дедкова, замдиректора по научной работе в НИИ Пастера, сейчас можно прививать детей от коронавируса в возрасте от 12 до 18 лет. Когда от этой процедуры пойдет положительный эффект, то подтянут и более младших.

- Я уверен, что нет никакой опасности вакцинации детей любого возраста, просто у нас еще не довели до конца все клинические испытания, - подчеркнул ученый в радиоэфире.