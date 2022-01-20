Молодежь Петербурга чаще всего использует «Пушкинскую карту» для похода в «Севкабель Порт»

В Петербурге молодежь чаще всего использует "Пушкинскую карту" для похода в "Севкабель Порт". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодежь Петербурга чаще всего использует «Пушкинскую карту» для посещения выставок в «Севкабель Порту». Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. Напомним, карту с 1 сентября 2021 года выдают молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. На ней есть баланс в 3 тысячи рублей. Деньги можно тратить на посещение культурных учреждений. Подростки из города на Неве активно пользуются подарком от российских властей.

- Самыми активными негосударственными участники акции «Пушкинская карта» в Петербурге стали: «Севкабель Порт» (на выставку HYDRA по программе уже продано более 2 тысяч билетов), театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, театр ЦЕХъ и музей уличного искусства, - сообщил Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Кроме этого вице-губернатор рассказал о спросе молодежи на концертный зал Яани кирик. С февраля 2022 года подросткам разрешат покупать по карте билеты на фильмы российского производства.