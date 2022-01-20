74-летняя пенсионерка из Петербурга вырвала 600 тысяч рублей у мошенников

В Петербурге пожилой бабушке удалось отбиться от мошенника. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 74-летняя пенсионерка отобрала свои честно накопленные 600 тысяч рублей у мошенника, который пришел к ней за деньгами. Дело было вечером 18 января в одном из домов на Кузнецовской улице в Московском районе. Бабушке позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем и сообщил шокирующую новость, мол, супруга ее сына устроила ДТП. Лжесиловик предложил пенсионерке заплатить 1 млн рублей, чтобы сноху не упрятали за решетку с уголовным делом.

- Злоумышленник в итоге договорился с бабушкой и пришел к ей на квартиру. У потерпевшей не было миллиона, но она отдала мошеннику 600 тысяч рублей. Мужчина начал пересчитывать купюры, в этот момент бабушка прозрела - ее хотят обмануть. Она выхватила деньги и выставила злодея за порог, а потом рассказал обо всем сыну. Естественно, он все опроверг, и вместе они позвонили в полицию, - говорит источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Полиция изъяла видеозапись с камеры домофона, злоумышленника разыскивают. Это хорошо, ведь бабушка не запомнила приметы мужчины в силу возраста. Вскоре сотрудники МВД возбудят уголовное дело.