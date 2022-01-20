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Общество19 января 2022 22:29

Смольный ответил на жалобы жителей Колпино насчет изменения маршрутов двух автобусов

Комитет по транспорту объяснил мертвые пробки на Финляндской улице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный ответил на жалобы жителей Колпино по поводу изменения автобусных маршрутов. Фото: СОЦСЕТИ / "Яндекс.Карты"

Смольный ответил на жалобы жителей Колпино по поводу изменения автобусных маршрутов. Фото: СОЦСЕТИ / "Яндекс.Карты"

Комитет по транспорту Петербурга ответил на жалобы жителей Колпино по поводу изменения автобусных маршрутов с номерами 326 и 328. Напомним, горожане сетовали на появившиеся мертвые пробки и то, что в Невский район теперь неудобно попасть. В комтрансе заявили «Комсомолке», что трассу автобуса №326 сместили на Финляндскую улицу из-за многочисленных просьб сотрудников местных заводов, которым так удобнее добираться до работы.

- При этом плановое время следования автобусов №326 не изменилось. В связи с увеличением трассы маршрута для сохранения интервалов движения направили дополнительные автобусы. Задержки движения на Финляндской улице 17 января вызвал непредвиденный дорожный затор. В течение 18 и 19 января на Финляндской улице движение свободное, заторов нет. Автобусы следуют по маршруту по графику, без задержек, - отметили «КП-Петербург» в пресс-службе комитета по транспорту.

Первая часть обновленного маршрута №326. Та самая Финляндская улица с заводами. Фото: комитет по транспорту СПб

Первая часть обновленного маршрута №326. Та самая Финляндская улица с заводами. Фото: комитет по транспорту СПб

Отдельно в Смольном прошлись по замечаниям о продлении маршрута №328 до комбината строительных материалов.

- Об этом много раз просили жители ЖК «ЮТТЕРИ», «Олимп» и жилых комплексов, расположенных вдоль Вознесенского шоссе. Теперь они могут попасть от дома до социально значимых объектов в центральной планировочной зоне Колпино, - объясняют в комтрансе.

Вторая часть обновленного маршрута №326. Фото: комитет по транспорту СПб

Вторая часть обновленного маршрута №326. Фото: комитет по транспорту СПб

Наконец, касаемо урезания маршрута №328 до станции метро «Рыбацкое». Это сделали для сохранения интервалов движения автобусов.

Наконец, измененный маршрут №328. В Смольном говорят, что все реформы обоснованы. Фото: комитет по транспорту СПб

Наконец, измененный маршрут №328. В Смольном говорят, что все реформы обоснованы. Фото: комитет по транспорту СПб

- В связи с открытием движения транспорта по новому участку Оборонной улицы в Колпино и новому путепроводу через железнодорожные пути московского направления, с 12 декабря 2019 года изменилась трасса автобуса №328. Из трассы убрали наименее востребованный пассажирами участок маршрута от станции метро «Рыбацкое» до станции метро «Пролетарская». Следует отметить, что участок от «Рыбацкого» до «Пролетарской» обслуживается автобусом №327, трасса которого также начинается в Колпино. Таким образом, связь Колпино с перечисленными в обращении объектами (бассейнами «Атлантика», «Алмаз-Антей» и прочими объектами) поддерживается автобусом №327, - подытоживают в Смольном.