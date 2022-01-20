Последние новости в Санкт-Петербурге на 20 января 2022 года: Новый «мусорный» клип Шнурова и сокращение плановой медпомощи из-за «омикрона»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 20 января 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 20 января 2022 года. Для начала хотим предложить вам посмотреть на лучшие фото с крещенских купаний. В этом году таинство вызвало ажиотаж, несмотря на волну «омикрона» и просьбы РПЦ воздержаться от омовения. В городе в холодную водицу окунался и стар и млад.

В Северной столице стали сокращать плановую медицинскую помощь и диспансеризацию из-за распространения нового штамма коронавируса. К сожалению, Петербург за сутки установил новый рекорд по зараженным – почти 4,4 тысячи человек. В этом частично виноват и «омикрон». В городе увеличивают коечную мощность в стационарах. В худшем случае всего в больницах развернут 13 тысяч мест для ковидных пациентов. Тем временем еженедельный рост заболевших составляет уже 147%. Поводов для оптимизма у властей пока нет.

Умер бывший митрополит Петербурга Владимир. Он скончался на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Владимир был архиереем петербургской епархии на протяжении 18 лет, до 2014 года, заслуженной пенсии.

Наконец, Сергей Шнуров выпустил очередной клип, посвященный властям Петербурга. В этот раз лидер «Ленинграда» не стал критиковать Смольный за плохую уборку снега, льда и мусора. Музыкант саркастично покаялся перед властями и взял на себя вину за все беды Северной столицы.