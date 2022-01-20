Мокрый снег с дождем и до +3 градусов будет в Петербурге 20 января

20 января в Петербурге будет до +3 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Теплая и пасмурная погода ждет жителей и гостей Петербурга в наступивший четверг. На городе все еще оказывает влияние циклон «Ида», принесший теплые массы влажного воздуха с Атлантики. Благодаря им, температура в Северной столице не слишком похожа на северную, она выше нормы на 6-7 градусов. А вместо снега синоптики обещают дождь.

- 20 января в Петербурге облачно. Днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный и южный. Атмосферное давление продолжит понижаться и составит 739 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но влияние теплого циклона надолго не задержится, уже в ночь на пятницу температура снова станет минусовой, пойдет снег. Учитывая, что из-за заморозков образуется сильный гололед, обстановка на дорогах ожидается сложной.