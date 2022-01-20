Пекарня загорелась утром на Ланском шоссе

Пекарня горела утром в Приморском районе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Утренняя порция выпечки едва не стоила жизни петербургскому пекарю. Ранним утром в заведении на Ланском шоссе вспыхнула печь. Но загорелась она сильнее, чем рассчитывал повар. Поэтому ему пришлось срочно вызывать спасателей.
- 20 января в 04:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Ланское шоссе дом 43. В пекарне обгорела печь на площади один квадратный метр, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
На место ЧП примчались две машины и десять человек личного состава. Они быстро справились с огнем, а в 04:54 пожар был полностью ликвидирован.
Данные о пострадавших на настоящее время не поступали.